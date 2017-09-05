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У центрі Тернополя, де щодня проходить маса людей, викопали артилерійський снаряд. ФОТО
05/09/2017 0
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Сьогодні під час проведення земляних робіт на бульварі Шевченка, поблизу пам’ятника Соломії Крушельницькій, знайшли артилерійський снаряд.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, снаряд калібру 76 мм. Він, вочевидь, пролежав у цьому місці ще з часів Другої світової війни.
Боєприпас вилучили і перевезли у безпечне місце. Згодом його знищать шляхом контрольованого підриву.
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