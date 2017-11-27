У центрі Тернополя – чергова “п’яна” аварія. ФОТО

27/11/2017 Розмір тексту:

26 листопада, близько 22:30 години на вулиці Руській зіткнулися “ВАЗ” і “Citroen Berlingo”.

Водій “Сitroen” перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували порушнику пройти алкотест. Він не заперечував. Результат огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння проводився на місці, результат – 1,87 проміле. А це майже у 10 разів перевищувало допустиму норму.