У центрі Тернополя – чергова “п’яна” аварія. ФОТО

27/11/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

26 листопада, близько 22:30 години на вулиці Руській зіткнулися “ВАЗ” і “Citroen Berlingo”.

Водій “Сitroen” перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували порушнику пройти алкотест. Він не заперечував. Результат огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння проводився на місці, результат – 1,87 проміле. А це майже у 10 разів перевищувало допустиму норму.

На водія патрульні склали два протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП) та ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,304 / 10.4m