У центрі Тернополя частували кутею

09/01/2017 0
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Напередодні Різдва Ісуса Христа на театральній площі міста Тернополя мала місце акція «Кутя для потребуючих». Її ініціатором був брат Вальдемар – чернець монастиря Різдва Пресвятої Богородиці.

Від 11.00 до 13.00. годині брат разом із прислугою церкви святого апостола Петра частували кутею потребуючих, яких було біля 50 осіб. Із двох великих баняків майже нічого не лишилось, повідомляє ternopillive.com.ua.

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