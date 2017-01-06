У центрі Тернополя бус проламав огорожу і перекинув смітник. ФОТО

06/01/2017 0
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ДТП сталось на перехресті вулиць Руська – Замкова 4 січня близько 22.30.

Бус Mercedes здійснив наїзд на пішохідне огородження. Водій не виконав  вимогу дорожнього знака «Напрямки руху по смугах», через що сталась ДТП.

Водія перевірили на наявність алкоголю в крові, але чоловік був тверезим, повідомляє “20 хвилин“.

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