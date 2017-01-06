У центрі Тернополя бус проламав огорожу і перекинув смітник. ФОТО
06/01/2017 0
Розмір тексту:
ДТП сталось на перехресті вулиць Руська – Замкова 4 січня близько 22.30.
Бус Mercedes здійснив наїзд на пішохідне огородження. Водій не виконав вимогу дорожнього знака «Напрямки руху по смугах», через що сталась ДТП.
Водія перевірили на наявність алкоголю в крові, але чоловік був тверезим, повідомляє “20 хвилин“.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Регіональний представник
Адміністратор торгового залу