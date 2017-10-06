У центрі Тернополя будуть збирати їжу для чотирилапих безхатьків

06/10/2017 Розмір тексту:

Сьомого жовтня стартує акція «Нагодуй та зігрій». Волонтери в центрі Тернополя збиратимуть їжу, ліки та предмети першого вжитку для безпритульних тварин. Відтак небайдужих людей до життя чотирилапих друзів просять відгукнутися.

У холодну пору в Тернополі постійно загострюється проблема з безпритульними тваринами, – каже волонтер Аліна Кошельовська. В місті необхідний центр для перетримки.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб реалізувати нашу ідею створення центру перетримок собак. Але для цього, щоб такий центр запрацював в нас у Тернополі треба ще всього дуже багато Сподіваємося, що акція в суботу допоможе реалізувати проект. Тому запрошуємо всіх небайдужих. Ми перебуватимемо на Театральному майдані впродовж дня. Дуже просимо тернополян відгукнутися і допомогти тваринам», – додає керівник ТОГО Асоціації захисників безпритульних тварин «Ноїв ковчег» Аліна Кошельовська.

Також тернополянам пропонують приютити собак або котів, які зараз перебувають на перетримці у волонтерів.

Софія Романська