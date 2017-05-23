У центрі Тернополя буде ускладнений рух транспорту

23/05/2017 Розмір тексту:

Колона людей пройде від літака до Площі Героїв Майдану через вулицю Руську в честь Дня Героїв. Дороги в центрі перекривати не будуть, але рух транспорту буде ускладнений.

По вулицях Тернополя пройде Марш у Вишиванках, повідомляє “20 хвилин“. Прес-секретар управління патрульної поліції в м. Тернопіль Оксана Смільська пояснила, що перекривати дороги для маршу не будуть, але поліція буде стежити за пересуванням людей:

– Спереду і позаду колони будуть рухатися патрульні автомобілі, які супроводжуватимуть учасників ходи. Одна смуга по вулиці Руській буде вільна для руху транспорту.

Іншою буде рухатися колона. Поліція буде стежити, щоб учасники не виходили за межі своєї смуги і не створювали небезпечних ситуацій на дорозі.