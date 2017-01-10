У центрі не розминулися “Мерседес” і “Рено”. ФОТО
10/01/2017 0
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Вчора, 9 січня, біля Кооперативного коледжу на перехресті вулиць Замкової та Руської трапилася аварія. Постраждалих, на щастя, немає.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції Тернополя, аварія виникла внаслідок зіткнення автівок марок «Mercedes» та «Renault».
Учасники ДТП від допомоги правоохоронців відмовилися та за допомогою страхової компанії оформили європротокол, повідомляє Терен.
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Реаніматолог
Комерційний директор