У центрі міста обікрали інформагентство

26/05/2017 Розмір тексту:

30-річного жителя села Козаччина Борщівського району співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють у крадіжці техніки.

Зловмисник виніс з кореспондентського пункту інформаційного агентства, що в Тернополі на бульварі Шевченка, системний блок персонального комп’ютера.

Про крадіжку заявив власний кореспондент інформагентства. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ.

Поліцейські встановили, крадій проник до приміщення шляхом віджимувхідних дверей. Оскільки інших цінних речей не знайшов – поцупив системний блок. Крадене намагався збути до ломбарду, та не зміг.

Речовий доказ поліцейські вилучили, повідомляють у поліції.