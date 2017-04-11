У центрі Києва встановили гігантську писанку майстра з Теребовлі. ФОТО

11/04/2017 Розмір тексту:

Житель Теребовлі Тарас Приступа повернувся зі Всеукраїнського фестивалю писанок. На Софійській площі у столиці відкрили унікальний музей, в експозиції якого – майже 600 робіт. Доповнює музей писанка теребовлянського майстра висотою один метр.

Тарас Приступа створив також меншу копію своєї писанки, яка зберігатиметься у Теребовлі в парку князя Василька.

«З’явилося бажання зробити копію тієї писанки, яка представлена в Києві. Бо меншу писанку можна більше кому показати, а велика мусить стояти в столиці. Багато людей цікавилося, хотіли побачити. Тож копія писанки має 60 см. висоти, 40 см. ширини. Розмальована краєвидами української, зокрема теребовлянської місцевості. Ця менша писанка буде зберігатися у парку у Теребовлі. Її зможуть побачити всі охочі», – розповідає майстер Тарас.

У Теребовлянському парку князя Василька писанка зберігатиметься тиждень після Пасхи.

Софія Романська