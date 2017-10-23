У трасу “Тернопіль-Львів” закатають 300 000 000 гривень

23/10/2017 Розмір тексту:

Дорога на Львів обійдеться у триста мільйонів гривень. Наразі більша частина автошляху відремонтована, – розповідають у службі автомобільних доріг області. Зокрема ремонтні роботи на території Тернопільщини планують завершити цього року до настання холодів.

Автошлях «Тернопіль-Львів» є частиною транснаціонального коридору, який з’єднає чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами Балтії. Відтак необхідна для ремонту сума передбачена з державного бюджету.

«Частину дороги на Львів: від знаку «Тернопіль» до знаку «Тернопільська область», протяжністю 39 кілометрів почали ремонтувати у серпні. Упродовж останнього тижня ремонтні бригади вкладають верхній шар асфальтобетонну. Зокрема продовжуються ремонтні роботи на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Тож ми просимо водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтними роботами на цій дорозі. Також треба бути уважним і дотримуватися безпечної швидкості руху», – відзначають у службі автомобільних доріг області.

Дорожники обіцяють, що після ремонтних робіт підвищиться пропускна здатність автошляху й безпека проїзду.

Софія Романська