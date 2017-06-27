У ТОВ “Україна” збудували потужний елеватор і сучасний комплекс шокового заморожування ягід. ФОТО

27/06/2017 Розмір тексту:

У ТОВ «Україна» Підволочиського району, яке очолює Герой України Олег Крижовачук, збудували потужний елеватор і відкрили сучасний комплекс шокового заморожування ягід, укомплектований новітнім французьким обладнанням.

Комплекс увійшов до складу завершеного циклу технологічного сортування та зберігання фруктів і ягід спеціалізованого фруктосховища ТОВ «Україна», яке комплектували спеціалісти з Великобританії, Німеччини та Швеції. Його потужності дозволяють упродовж дня відсортовувати майже сто тонн і одноразово зберігати понад 4 тисячі тонн яблук і груш із 200-гектарного власного саду.

«Аби досягти вищої доданої вартості від реалізації ягід малини і смородини, які вирощуємо на 35 гектарах, ми запровадили в себе технологію їх шокового заморожування, – говорить Олег Крижовачук. – Метод їх консервації шляхом шокового заморожування максимально зберігає високу харчову цінність, смакові якості і товарний вигляд продукту».

Учасники виїзного засідання президії аграрної асоціації області ознайомились із збудованим елеваторним комплексом потужністю 100 тисяч тонн одночасного зберігання зерна. До речі, це найбільший пілотний проект всесвітньо відомої італійської фірми «Mulmix S.p.A». Особливості цього елеватора образно порівняли із космічними, бо тут запроваджені новітні досягнення світової і європейської науки. На завершення роботи аграрії оглянули лінійку сучасної сільськогосподарської техніки ТОВ «Україна». Гості Скориків побували на Богослужіння у парафіяльному храмі Іоанна Богослова з нагоди завершення навчального року у місцевій «Школі майбутнього».