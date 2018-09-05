У торговому центрі спіймали злодійку

05/09/2018 0
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Крадіжку майна задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Про те, що невідома зловмисниця намагається викрасти з одного з відділів у торговому центрі  речі, поліцейським повідомив працівник закладу.

Правоохоронці виїхали на місце події. Як з’ясувалося, жіночий одяг з магазину намагалася винести 18-річна мешканка обласного центру. Одяг зловмисниця спритно запхала до сумки, однак втекти з накраденим не вдалося.  Працівник помітила злодія та викликала поліцейських, повідомляють у поліції.

Злодійка у скоєному зізналася. За фактом злочину відкриті кримінальні провадження згідно статті 15 (замах на злочин) та статті 185 (таємне викрадення чужого майна) Кримінального Кодексу України.

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