У торговому центрі спіймали злодійку

05/09/2018 Розмір тексту:

Крадіжку майна задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Про те, що невідома зловмисниця намагається викрасти з одного з відділів у торговому центрі речі, поліцейським повідомив працівник закладу.

Правоохоронці виїхали на місце події. Як з’ясувалося, жіночий одяг з магазину намагалася винести 18-річна мешканка обласного центру. Одяг зловмисниця спритно запхала до сумки, однак втекти з накраденим не вдалося. Працівник помітила злодія та викликала поліцейських, повідомляють у поліції.

Злодійка у скоєному зізналася. За фактом злочину відкриті кримінальні провадження згідно статті 15 (замах на злочин) та статті 185 (таємне викрадення чужого майна) Кримінального Кодексу України.