У тернополянина забрали автомобіль “на бляхах”

05/01/2018 Розмір тексту:

Вчора, близько 12-ї години, на вулиці Об’їзній патрульні зупинили автомобіль DACIA LOGAN на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори виявили, що автомобіль перебуває у розшуку Тернопільською митницею за ст. 484 (Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) МКУ.

На 30-річного водія охоронці порядку винесли постанову та супроводили авто на територію митниці, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.