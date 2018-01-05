У тернополянина забрали автомобіль “на бляхах”

05/01/2018 0
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Вчора, близько 12-ї години, на вулиці Об’їзній патрульні зупинили автомобіль DACIA LOGAN на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори виявили, що автомобіль перебуває у розшуку Тернопільською митницею за ст. 484 (Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) МКУ.

На 30-річного водія охоронці порядку винесли постанову та супроводили авто на територію митниці, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

 

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