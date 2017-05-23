У тернополянина з картки зникло 3000 гривень

23/05/2017 0
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Із заявою про злочин до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся ошуканий тернополянин.

За словами потерпілого, у нього викрали банківську картку, з якої  зняли 3000 гривень готівки.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився друг заявника 1996 року народження. Під час спільного розпиття спиртного, молодик скористався нагодою та непомітно витяг з кишені куртки картку, разом з якою знаходився і пін код. У скоєному горе-приятель зізнався.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

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