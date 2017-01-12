У тернополянина в готелі вкрали 14000 гривень

12/01/2017 Розмір тексту:

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру із заявою, що у нього невідома особа викрала чотирнадцять тисяч гривень. Гроші зникли в готелі.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні тернополянин познайомився з 23-річною жителькою Франківщини. Аби спільно провести час, винайняв номер в готелі «Галичина». За свою легковажну поведінку чоловік заплатив сповна. Коли він задрімав пасія обшукала кишені кавалера, вигребла усі гроші і зникла.

Зловмисницю поліцейські розшукали. У скоєному жінка зізналася, проте повернути краденого не змогла, адже, з її слів, за два дні вона встигла витратити всі 14 тисяч гривень.

Кримінальне провадження щодо зловмисниці розпочато за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.