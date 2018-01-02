У тернополянки вкрали новенький 8-й “Айфон” за 30000 гривень

02/01/2018 1
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Впродовж Новорічних свят на лінію «102» надійшло чимало повідомлень від ошуканих краян. Всі вони через свою необачність та безпечність позбулися своїх засобів зв’язку. Громадяни зберігали мобільні в легкодоступних місцях або без нагляду чим і користалися крадії.

Своє майно втратило аж п’ятеро терноплян та двоє жителів як кременецького так і лановецького району. Одна із заявниць втратила новенький «8 Plus», вартістю близько 30 000 гривень, інша «Іphone 6S».

Загальна сума завданих збитків потерпілі оцінили в суму близько сімдесяти тисяч гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно д частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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Коментарі (1)

Ю.П.

02/01/2018

Все айфони за 30 тисяч…
у всіх “бідося”

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