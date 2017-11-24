У тернополянки в маршрутці вкрали майже 3 тисячі гривень

24/11/2017 Розмір тексту:

Кишенькові крадіжки – один із найпоширеніших видів злочинів. Всі потерпілі через свою недбалість потерпають від рук пройдисвітів. Краяни, самі того не розуміючи демонструють халатне ставлення до збереження особистих речей та матеріальних цінностей.

Так, 23 листопада, на лінію «102» надійшло звернення від жительки обласного центру. Краянка повідомила, що під час проїзду в маршрутному таксі у неї викрали гаманець,який вона знаходився у відчиненій сумці. Як наслідок заявниця втратила готівки на загальну суму 2900 гривень.

За даним фактам відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.