У тернополян залишилося кілька днів, щоб побачити найбільшу шопку в Україні. ФОТО

10/01/2017 Розмір тексту:

Ще кілька днів у Тернополі діятиме гігантська шопка, яку розмістили у храмі Святого апостола Петра. Такої великої Різдвяної шопки немає в жодному місті України. Її висота сягає тридцяти метрів, ширина – більше сорока.

Найбільшу в Україні Різдвяну шопку розмістили у храмі Святого апостола Петра. Тут її встановлюють вже більше десяти років. Цього року шопка ще масштабніша, ніж минулого.

«Це композиція фігур, які відтворюють життя Ісуса Христа. Загалом в комплексі це має вигляд однієї композиції, яка ділиться на частини. Ми почали встановлювати цю шопку ще з 1994-го року. Щороку додаємо нові елементи, залишаючи при цьому старі, тому можна сказати, що шопка більшає з кожним роком. Цього року до рухомих фігурок святих додали ще й фігури трьох царів, які з подарунками прийшли до новонародженого маленького Ісуса. У центрі шопки знаходиться пресвята родина і маленький Ісус. У композиції представлені також і рухомі фігури. Наприклад, чернець-францисканець б’є у дзвін, ангели прорубують в лісі дорогу, запалюються і гаснуть зірки і багато іншого. Є штучна водойма з водяним млином, де плавають живі рибки. Також у вертепі є живі фазани та куріпки. Тому, жителям Тернополя та гостям міста цікаво сюди приходити кожного року, оскільки шопка виглядає по-новому. Можна побачити шопку десь до середини січня», – розповідає о. Юліан.

Найбільшу Різдвяну шопку облаштовують монахи разом із парафіянами храму. Монахи храму розповідають: щороку шопку відвідують тисячі дорослих і дітей.