У Тернополі з’явився тунель, розрахований на цивілізованих людей. ФОТО

01/06/2017 Розмір тексту:

Залізничний міст перетворили в тунель. Накриття зроблене зі спеціального пластику, захищеного від пошкоджень вандалами.

На ремонт мають виділити півтора мільйони гривень, повідомляє “20 хвилин“.

– Накриття зроблене з антивандального пластику, – зазначає начальник управління ЖКГ Олег Соколовський. – Робиться все для розумних, цивілізованих людей, адже при бажанні можна зламати будь-що, як-от, приміром, регулярно пошкоджують «сонячні дерева» у Тернополі. Втім покриття досить міцне для того, щоб захистити від граду, дощу, сонця, витримує перепади температур тощо.

Сходи покриють червоною бітумною фарбою, щоб люди під час пересування сходами були більш уважними. Окрім цього ця фарба забезпечить довговічність мосту, повідомляють в управлінні ЖКГ. Вона дасть хороше зчеплення, за рахунок якого сходи не будуть слизькими. Також бітумне покриття захищатиме від руйнування бетон, з якого виготовлені сходи.

Тернополян просять утриматися від прогулянок мостом найближчих три дні з метою дотримання технологічного процесу висихання покриття.

Наразі з півтора мільйони гривень освоїли двісті тисяч гривень, за які відремонтували частину сходів. Решту мають виділити на сесії міської ради.

Як наголосив Олег Соколовський, наразі тривалість робіт ще не визначена, адже кошти на продовження ремонту мають бути виділені під час сесії міської ради.

Нагадаємо, ремонт розпочали, коли виявили аварійність мосту.