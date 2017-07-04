У Тернополі з’явився “спортивний нянь”

04/07/2017 Розмір тексту:

Цікаве дозвілля для дітей у Тернополі пропонує відома тернопільська чемпіонка і волонтер Лілія Проць. Вона готова упродовж вихідного дня займатися з малюком, а тим часом батьки можуть відпочити. За невелику плату обіцяють цікаве дозвілля для дитини.

Проект «Спортивний нянь» вже стартував у Тернополі. Заняття з дітьми відбуватимуться щонеділі. Щоб залучити дитину, необхідно завчасно повідомляти спортсменці.

«Програму готуємо на кожну неділю. Планується, що один нянь буде займатися з чотирма дітками. Ми готові організувати для них досить цікавий відпочинок. Підемо з вашою дитиною на виставу, у кіно, на піцу, в дитячий розважальний центр, також пограємо цікаві ігри і обов’язково позаймаємося на спортивному майданчику. Ми готові це робити, а тим часом батьки можуть відпочити, або зайнятися проведенням якихось дійств», – каже волонтерка Лілія Проць.

Щоб записати дітей на програму «Спортивний нянь», необхідно звертатися до Лілії Проць особисто через соцмережі.

Софія Романська