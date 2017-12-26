У Тернополі з’явився ще один рогатий чех

26/12/2017 Розмір тексту:

25 грудня до Тернополя прибув тролейбус «Skoda 14Tr», придбаний комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» у чеського міста Пардубіце.

Після технічного огляду та оформлення документації новий тролейбус вийде на маршрут.

Нагадаємо, 11 грудня 2017 року до Тернополя приїхали ще два тролейбуси «Skoda 15Tr», які уже курсують вулицями міста.

До слова, загалом у місті курсує 67 тролейбусів.