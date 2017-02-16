У Тернополі з’явився черговий автохам-рекордсмен. ФОТО
13/02/2017 2
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На острівку “Чайка”, що в парку імені Тараса Шевченка в Тернополі почали паркувати свої автівки окремі тернополяни.
Це видно на фото, зроблених з ресурсу webcam.te.ua.
Автомобіль “Дачія Логан” стоїть собі посеред острівка поблизу тренажерів.
Заїхати туди він міг лише по вузькому мостику, який проглядається з іншої камери.
Джерело: Терен
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Коментарі (2)
Олександра16/02/2017
Усі питання до організаторів свята зими, які обіцяли дітям, які зробили показову хокейну гру на озері, палатку з підігрівом для переодягання. Але в нас відбулось, як відбулось. Діти не мали де переодягатися, тому переодягались в машині, зима на вулиці і мороз все ж таки. Тому вибачте, кому скалали не зручності, але батьки, хто має діток, мене зрозуміють.
Олександра16/02/2017
Усі питання до організаторів свята зими, які обіцяли дітям, які зробили показову хокейну гру на озері, палатку з підігрівом для переодягання. Але в нас відбулось, як відбулось. Діти не мали де переодягатися, тому переодягались в машині, зима на вулиці і мороз все ж таки. Тому вибачте, кому скалали не зручності, але батьки, хто має діток, мене зрозуміють.