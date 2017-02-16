У Тернополі з’явився черговий автохам-рекордсмен. ФОТО

13/02/2017 Розмір тексту:

На острівку “Чайка”, що в парку імені Тараса Шевченка в Тернополі почали паркувати свої автівки окремі тернополяни.

Це видно на фото, зроблених з ресурсу webcam.te.ua.

Автомобіль “Дачія Логан” стоїть собі посеред острівка поблизу тренажерів.

Заїхати туди він міг лише по вузькому мостику, який проглядається з іншої камери.



Джерело: Терен