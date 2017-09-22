У Тернополі з’явиться Сквер волонтерів

22/09/2017 Розмір тексту:

Капітальний ремонт входу в парк ім. Т.Шевченка у Тернополі цього року обійшовся у 5 млн. грн, а не 8 млн. грн, як зазначено в титульному списку.

Справа в тім, що частина робіт була зроблена минулого року, і на зекономлені кошти дороблять інші об’єкти, пише “20 хвилин“.

– Зміни до титульного списку капітального ремонту прийняли на засіданні виконкому 21 вересня. На даний час проводиться ревізія робіт, з’явилися зекономлені кошти, тому проводиться дофінансування інших об’єктів, які потребують ремонту, – зазначив начальник управління ЖКГ Олег Соколовський. – Є серйозна економія по ремонту в парку Шевченка біля пам’ятника Бандері – 2 млн 700 тис. Частина робіт на 2,5 млн. грн була зроблена минулого року, коли ціни були нижчі, в цьому році використали цьому році 5 млн 112 тис. Оскільки в титульному списку зазначалась повна вартість, майже 8 мільйонів, виникло багато непорозумінь.

На зекономлені гроші обіцяють доробити інші об’єкти. Зокрема, 1 млн 242 тис. планують додати до Скверу волонтерів на вул. Медовій, а також відремонтувати обвалену підпірну стінку на вул. Миру.