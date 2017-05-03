У Тернополі з’явиться ще один спортивний майданчик

03/05/2017 0
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Новий спортивний майданчик для різних ігрових видів спорту з вуличними тренажерами з’явиться на вул. Романа Купичнського, 1.

Там вже розпочали ремонтні роботи, стан проведення яких особисто перевірив міський голова Сергій Надал.

«Ми продовжуємо практику встановлення спортивних майданчиків у різних мікрорайонах міста біля навчальних закладів та багатоповерхових будинків. Один із них буде облаштований на вул. Романа Купчинського, на місці старого майданчика, який вже був непридатний для використання, – пояснює очільник Тернополя. – Мешканці прилеглих будинків зверталися у міську раду з проханням оновити майданчик, тому у 2017 році тут заплановано облаштувати спортмайданчик для різних ігрових видів спорту, а поруч – вуличні тренажери».

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