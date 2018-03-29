У Тернополі з’явиться ще один дитсадок
У Тернополі нежитлове приміщення за адресою вул. Паркова, 12 відремонтують та незабаром облаштують там дошкільний навчальний заклад.
Рішення про безкоштовну передачу приміщення в оренду терміном на 10 років Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української Греко-Католицької церкви прийняли на черговій сесії міської ради.
«У цьому будинку раніше функціонував дитячий садок, втім згодом він довший час не використовувався та занепав. Наразі триває процес виготовлення проектно-кошторисної документації, після чого розпочнуться ремонтні роботи, – розповідає заступник економа Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ о. Петро Порохонько. – Окрім того, що це буде садочок звичного формату, який зможуть відвідувати діти усіх віросповідань, проект має і соціальну складову, оскільки тут також зможуть навчатися діти з фізичними обмеженнями».
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