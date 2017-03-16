У Тернополі з’явиться ще одне “кільце”

16/03/2017 Розмір тексту:

До кінця літа цього року на Північному в’їзді до міста Тернопіль на перетині міжнародної дороги М-19//Е-85 та Північного об’їзду міста (дороги Р-43) з’явиться розв’язка із кільцевим рухом.

Наразі в цьому місці облаштовано Т-подібне перехрестя, яке спричинює багато незручностей для всіх учасників дорожнього руху. Тут регулярно виникають затори та трапляється багато ДТП, повідомляють в “Укравтодорі”.

У Державному агентстві автомобільних доріг сподіваються на підтримку мерії м. Тернопіль, яка має докласти максимальних зусиль для облаштування ще одного в’їзду на цю розв’язку з боку вулиці Василя Симоненка, пише beztaby.te.ua.