У Тернополі з’явиться “мобільне паркування”. ВІДЕО

12/04/2018 Розмір тексту:

Заплатити за паркування можна буде з мобільного. У Тернополі розробили мобільний додаток для оплати на парковках.

На думку начальника управління транспорту та зв’язку Тернопільської міської ради Ігоря Мединського, перевага “мобільного паркування” полягає в тому, що доходи від сфери паркування в повному обсязі надходитимуть до бюджетів і їх буде складніше приховати.

Користувач послугою “мобільне паркування” зможе знайти найближчий паркувальний майданчик у Тернополі та оплатити парковку за допомогою мобільного телефону. Та для початку користування послугою необхідно провести одноразову реєстрацію мобільного номера телефону та реєстраційного номера автомобіля.

Для цього надісилаємо на єдиний короткий номер 849 з будь-якого мобільного телефону SMS-повідомлення із реєстраційним номером автомобіля.

Детальніше – в сюжеті TV-4.