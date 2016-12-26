У Тернополі з’явиться етногалерея

26/12/2016 Розмір тексту:

Традиційні українські жіночі строї та рушники з різних регіонів України, давні дорогоцінні прикраси, скатертини, покривала, старовинні музичні інструменти, ткацький верстат у робочому стані, предмети побуту та домашній інвентар. Усе це буде можна буде оглянути в Тернополі в одному місці – етногалереї «Спадок».

Ідея створення такої галереї у родини Тараса та Ірини Демкур виникла два роки тому, коли вони вперше представили на огляд власну колекцію українських строїв. Тоді вона викликали інтерес серед відвідувачів, тож вирішили зробити щось більше. Тепер в експозиції буде представлено розмаїття народних костюмів нашої країни, в тому числі з Тернопільщини, яка славиться борщівською вишивкою. Та одяг – це далеко не все, що зможуть побачити відвідувачі галереї. До їх уваги буде колекція з 80 рушників, з яких значну частину становлять Кролевецькі, колекція керамічних тарілок з рисунками; ткацький верстат середини століття у робочому стані із зразками витканого полотна; предмети побуту: свічники, мисники, килими; українські повнокомплектні жіночі строї більшості регіонів України; жіночі дорогоцінні прикраси:дукати, згарди, коралі, пацьорки; окремі елементи строїв: плахти, крайки, горсетки, платки, кожухи, кептарі, черевички. Окрім того, скатертини, покривала, домоткані ряднини, гуцульські килими, старовинні музичні інструменти, домашній інвентар та багато іншого.

Особливе місце в галереї займатиме Скриня, яка є предметом і символом, що передається у спадок. Саме вона зберігає сімейні скарби для нащадків. І в скрині відомих меценатів назбиралося чимало таких скарбів. Зокрема, оригінали документів часів національно-визвольних змагань УПА, які були знайдені у бідоні за наших днів, частина з яких є в колекції Віктора Ющенка. А ще ікони церковні і хатні; картини про побут селян на Україні. До речі, колекціонери припускають, що одна з картин може належати пензлю Тараса Шевченка, але щоб довести це треба зробити експертизу та відреставрувати її. Серед цікавинок також унікальний портрет австрійського цісаря початку століття, вишитий гладдю, рушники: божники, хлібники, весільні.

Детальніше ознайомитися із взірцями української автентики тернополяни та гості міста зможуть вже із 28 грудня. Відкриття етногалереї відбудеться о 15.00 у торгово-відпочинковому центрі «Атріум», що на вулиці Йосипа Сліпого.

Ольга Трач