У Тернополі з’явиться алея “Файного міста”

06/04/2017 Розмір тексту:

Акція із висаджування дерев під гаслом “Міст багато, але Файне – одне!” відбудеться у четвер, 6 квітня і розпочнеться о 12.00 годині. Збір біля інформаційної таблиці Алеї “Файне місто Тернопіль”.

До участі у акції запрошуємо всіх охочих тернополян. До слова, початковий етап висаджування припав на 24 березня – тоді в гідропарку «Топільче» (від фонтану до дамби) висадили десять катальп. Акцію продовжать сьогодні висаджуванням ще шести десятків дерев тієї ж породи, повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.