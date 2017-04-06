У Тернополі з’явиться алея “Файного міста”

06/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Акція із висаджування дерев під гаслом “Міст багато, але Файне – одне!” відбудеться у четвер, 6 квітня і розпочнеться о 12.00 годині. Збір біля інформаційної таблиці Алеї “Файне місто Тернопіль”.

До участі  у акції запрошуємо всіх охочих тернополян. До слова, початковий етап висаджування припав на 24 березня – тоді  в гідропарку «Топільче» (від фонтану до дамби) висадили десять катальп. Акцію продовжать сьогодні висаджуванням ще шести десятків дерев тієї ж породи, повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
16 / 0,285 / 9.48m