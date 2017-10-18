У Тернополі з’явилася вулиця… Леніна. ФОТО
18/10/2017 0
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У Тернополі з’явилася нова-стара вулиця, а саме – Леніна.
Про це можна дізнатися із рекламних оголошень, які розклеєні в салонах тернопільських тролейбусів.
Фото реклами, яка “просвіщає” пасажирів рогатих, надіслали “За Збручем” читачі.
Як можна зрозуміти із тексту оголошень, вулиця Леніна – вона ж Руська.
Зазначимо, що в часи Радянського Союзу частина сьогодншньої Руської – від Надставної церкви до мосту, що біля політехнічного – дійсно носила ім’я Ілліча. Проте СРСР, вочевидь, живе у декого в голові й досі…
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