У Тернополі з’явилася вулиця… Леніна. ФОТО

18/10/2017 0
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У Тернополі з’явилася нова-стара вулиця, а саме – Леніна.

Про це можна дізнатися із рекламних оголошень, які розклеєні в салонах тернопільських тролейбусів.

Фото реклами, яка “просвіщає” пасажирів рогатих, надіслали “За Збручем” читачі.

Як можна зрозуміти із тексту оголошень, вулиця Леніна – вона ж Руська.

Зазначимо, що в часи Радянського Союзу частина сьогодншньої Руської – від Надставної церкви до мосту, що біля політехнічного – дійсно носила ім’я Ілліча. Проте СРСР, вочевидь, живе у декого в голові й досі…

 

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