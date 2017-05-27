У Тернополі з’явилася VIP-лавочка для бабусь. ФОТО

27/05/2017 Розмір тексту:

Користувачів соцмереж потішило фото із диваном біля під’їзду на вулиці Київській, 9 у Тернополі.

«Благоустрій у кожен дім», – жартує автор, який оприлюднив це фото.

Для чого тут поставили диван – невідомо. Однак точно можна сказати, що тепер вечори біля під’їзду для місцевих бабусь, які раніше полюбляли сидіти тут на лавочці, будуть значно комфортнішими, пише Прес-центр.