У Тернополі з’явилася VIP-лавочка для бабусь. ФОТО

27/05/2017 0
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Користувачів соцмереж потішило фото із диваном біля під’їзду на вулиці Київській, 9 у Тернополі. 

«Благоустрій у кожен дім», – жартує автор, який оприлюднив це фото.

Для чого тут поставили диван – невідомо. Однак точно можна сказати, що тепер вечори біля під’їзду для місцевих бабусь, які раніше полюбляли сидіти тут на лавочці, будуть значно комфортнішими, пише Прес-центр.

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