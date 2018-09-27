У Тернополі звинувачуваний в розбої намагався надурити суддів

27/09/2018 Розмір тексту:

Апеляційний суд Тернопільської області відхилив апеляційні скарги Петра Б., Володимира Г. та їх захисників на вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 5 червня 2018 року, яким обвинувачених визнано винними за ч. 2 ст. 187 КК України ( напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ) та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна — кожного.

Як встановлено судом, 20 серпня 2017 року о 3-ій год. ночі обвинувачені Петро Б. та Володимир Г. у стані алкогольного сп’яніння знаходились біля бару “Теко”, що у Тернополі. Побачивши Андрія К., 19-річний Петро Б. запропонував своєму спільнику напасти на нього та заволодіти майном. Неодноразово судимий за злочини проти власності 28-річний Володимир Г. погодився.

Розподіливши ролі, вони спустились до вул. Колонтая та неподалік супермаркету “Новус” Петро Б. підійшов до потерпілого та почав бити кулаками у різні частини тіла. У цей момент Володимир Г. схопив Андрія К. за шию та став душити. Втративши рівновагу, потерпілий впав на землю, але обвинувачені продовжували побиття. Скориставшись безпорадністю К., обвинувачені відкрито викрали з його кишень мобільний телефон марки “Нокія” та 200 грн готівки івтекли з місця злочину, але одразу були затримані працівниками Національної гвардії.

У результаті побиття Андрію К. спричинено легкі тілесні ушкодження та завдано матеріальну шкоду на суму 1 тис. 328 грн.

У поданих апеляційних скаргах обвинувачені вини своєї не визнали, інкримінований їм злочин вважають не доведеним, а тому просили перекваліфікувати їхні дії з ч.2 ст. 187 КК України на ч.1 ст. 296 КК (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) та звільнити від відбування покарання з випробуванням. Також їхні захисники у своїх скаргах вказали, що суд першої інстанції в обвинувальному вироку посилається на недопустимі та суперечливі докази, які в сукупності не доводять вину обвинувачених.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційних скарг, заслухавши пояснення обвинувачених, їхніх захисників та думку прокурора, колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області прийшла до висновку, що суд першої інстанції ретельно перевірив усі матеріали справи та прийшов до правильного висновку про правдивість показів потерпілого і свідків, які узгоджуються між собою і які суд обґрунтовано поклав в основу обвинувального вироку. Доводи апеляційних скарг у повному обсязі спростовуються безпосередньо дослідженими в судовому засіданні суду першої інстанції доказами, яким суд надав правильну оцінку щодо доведеності вини обвинувачених і кваліфікації їх дій саме за ч.2 ст. 187 КК України.

Показання потерпілого чітко свідчать про те, що на нього скоєно саме напад, поєднаний з насильством, небезпечний для життя чи здоров’я, з метою заволодіння його майном. З огляду на зазначене підстав для задоволення апеляційних скарг немає.