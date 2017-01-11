У Тернополі зростуть тарифи на послуги ЖЕКів?

11/01/2017 Розмір тексту:

Приватні підприємства, які надають послуги з утримання будинків, та ОСББ у Тернополі готуються до підняття тарифів на свої послуги.

Підвищенням мінімальної заробітної плати уряд спричинив ланцюгову реакцію збільшення вартості товарів і послуг, зокрема комунальних, пише Галас.

Нагадуємо, у жовтні минулого року уряд ініціював підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати з 1600 (станом на грудень 2016 р) до 3200 грн.

У відповідності до даної ініціативи уряду, підвищення мінімальної заробітної плати стосується всіх без виключення працюючих в Україні громадян. З 1 січня 2017 року кожен працівник повинен отримувати заробітну плату не менше 3200 гривень на місяць.

З проблемою виплати заробітної плати своїм працівникам у відповідності до нововведення уже зіткнулися керівники обслуговуючих підприємств, адже у тарифі на обслуговування багатоповерхових будинків не було передбачено такого значного підвищення заробітної плати працівникам.

Тому директори тернопільських підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, провели розрахунки та вимагають негайно здійснити коригування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Якщо цього не буде зроблено, то вже в лютому вони не зможуть повноцінно функціонувати, виплачувати заробітну плату своїм працівникам, платити податки, повідомляють у прес-службі управління ЖКГ Тернопільської міської ради.

Відтак, 6 січня відбулася робоча зустріч керівників підприємств з керівництвом управління житлово-комунального господарства, під час якої була детально обговорена ситуація, що склалася, і, цілком ймовірно, що у зв’язку з вимогою уряду про підвищення мінімальної зарплати до 3 200 гривень, вже найближчим часом на тернополян очікує зміна тарифу на послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій.

Підвищення заробітної плати стосується як кваліфікованих працівників, так і некваліфікованих, зокрема – двірників, які становлять значний відсоток працівників обслуговуючих підприємств. Виходячи з ініціативи уряду, двірникам вже в січні мають підвищити заробітну плату майже вдвічі, зрівнявши її із заробітною платою адмінперсоналу кожного з підприємств.

В управлінні ЖКГ також зазначають, що вкотре суттєво підвищився тариф на електроенергію. А це – одна із основних складових тарифу послуги з утримання будинків та споруд, яка включає в себе освітлення сходових кліток, підвалів та електропостачання ліфтів.

Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, незабаром буде здійснене коригування тарифу на даний вид послуг. При цьому, зміни торкнуться усіх, в тому числі й ОСББ, адже вимогу уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати стосується і їх. Втім, з огляду на те, що 60% населення Тернополя отримують субсидії, буде здійснений автоматичний перерахунок і підвищення тарифу буде фактично непомітним для 60% тернополян.