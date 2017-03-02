У Тернополі зникла школярка. ФОТО

02/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі пропала неповнолітня дівчинка – Пашко Анастасія-Діана Василівна, 2003 року народження. Із заявою про її зникнення звернулася до поліції 2 березня о шостій ранку її мама.

По тривозі були підняті працівники поліці Тернопільщини, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

На зріст дівчинка близько 160 см, середньої тілобудови. Була одягнута в синю балонову куртку, сіру шапку, чорні джинси та чорні черевики. Востаннє її бачили напередодні, 1 березня, о 20:00 на Збаразькому кільці.

Хто бачив дитину або володіє інформацією про її місцеперебування, просимо негайно повідомити Тернопільський відділ поліції за телефоном (0352)27-11-70, 27-12-58, (067)471-66-23 або на лінію “102”.