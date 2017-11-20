У Тернополі зникла молода жінка. ВІДЕО

20/11/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують жительку обласного центру Шевчук Юлію Володимирівну, 1992 року народження.

18 листопада близько 14:40 години тернополянка вийшла з дому й досі її місцеперебування невідоме.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, або на лінію «102», закликають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.