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У Тернополі зникла 14-річна дівчинка. ФОТО
22/09/2017 0
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Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують неповнолітню жительку обласного центру Гучик Ірину Андріївну, 24.03.2003 року народження. 14 вересня близько 23:30 години вона вийшла з дому і досі її місцеперебування невідоме.
Прикмети розшукуваної: на вигляд 16 років, зріст 160 см., середньої статури, волосся довге світло-русяве, голубі очі.
Була одягнута в лосини, темно-синю спортивну куртку, шльопанці з квіточками, на вухах мала круглі масивні сережки.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером (067) 369 98 96 або на лінію «102».
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