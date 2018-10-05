У Тернополі зник чоловік. ФОТО

05/10/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують місцевого мешканця Нюню Дмитра Михайловича, 1951 року народження.

В четвер, 4 жовтня, близько 22 години на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Як зазначив заявник, його батько вранці того ж дня вийшов з дому та не повернувся. Тернополянин на телефонні дзвінки не відповідає.

Розшукуваний був одягнений: в темно-сірі спортивні штани з білими полосами, сіру куртку та коричневі туфлі.

Усі хто бачив або володіє інформацією про можливе місце перебування зниклого поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію «102».

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