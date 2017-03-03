У Тернополі зник 17-річний юнак. ФОТО

03/03/2017 0
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Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують 17-річного мешканця обласного центру Антона Віталійовича  Балюка.

Хлопець пішов з дому ще 1 березня і досі його місцезнаходження невідоме. 3 березня батьки звернулися за допомогою в поліцію.

Прикмети розшукуваного: середньої статури, зріст 170-172 см, карі очі.

Був одягнена у зимову чорну довгу куртку, чорні джинси, темно-сині кросівки « Puma».

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливемісцеперебування, поліцейські  просять телефонувати за номерами у Тернополі: ( код 0352) 27-11-70  або 102.

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