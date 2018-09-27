У Тернополі знову обікрали магазин

27/09/2018 Розмір тексту:

Останнім часом збільшилася кількість злочинів, які вчиняються саме в крамницях. Зловмисники мають на меті одне – незаконно збагатитися. Вони входять до приміщень та чекають слушної нагоди, аби непомітно вчинити протиправне.

Черговий факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що раніше судимий тернополянин знову пішов на злочин. Він розбив склопакет місцевої крамниці та викрав з каси залишену готівку в розмірі 600 гривень.

Поліцейські встановили ще одну особу причетну до викрадення чужого майна. Подія мала місце в середу, 26 вересня. Жителька області 1988 року народження увійшла до супермаркету та хотіла накримінилити. Жінка почала ховати під верхній одяг товар, але це помітили працівники крамниці, які й викликали на місце поліцейських. У протиправному вона зізналася.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.