У Тернополі знов утворилося глибоченне провалля. ФОТО

22/05/2017 Розмір тексту:

Працівники водоканалу ліквідовують провалля, яке увторилось цієї ночі на вулиці Шептицького.

– 22 травня о 1.05 до диспетчерської підтприємства від служби “1580”, яку сповістила патрульна поліція, надійшло повідомлення про утворення провалля на вул. Шептицького, 2За, – повідомив “20 хвилин” в.о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко. – За вказаною адресою виїхала чергова аварійна бригада КП “Тернопільводоканал”. О 01.18 – місце виникнення провалля обгородили стрічкою та встановили відповдні знаки попередження.

Про виникнення провалля водоканалівці попередили диспетчерську КП “Тернопільелектротранс”, а також управління транспорту Тернопільської міської ради.

О 08.00 аварійна бригада КП “Тернопільводоканал” розпочала роботи зі з’ясування причин появи провалля на вул. Шептицького, 2. Найімовірніше воно утворилось власлідок виникнення пориву на каналізайній мережі. Аварійна бригада КП “Тернопільводоканал” розпочала роботи з ліквідації аварійної ситуації на каналізаційній мережі.