У Тернополі знов подорожчала гречка

18/01/2017 Розмір тексту:

Звичайна гречка на аграрній Тернопільщині знову стає делікатесом. Жителів краю хвилюють незмінні тенденції щодо підвищення ціни. Наразі цей продукт вартує від тридцяти гривень за кілограм. Кілька тижнів тому ціна була на третину нижчою.

Тернополянка Алла Миколаївна полюбляє робити запаси основних продуктів. Жінка каже, що так почувається впевненіше. Однак сучасні ціни змушують переглянути ставлення до традиційних речей.

«Я завжди робила запаси продуктів десь на два місяці. Купую кілька кілограмів гречки – це моя улюблена каша, рису, макаронів. Мені вистачає на довго, бо живу сама. Внуки приходять рідко. Але після нового року зрозуміла, що напевно далі так робити не буду. Ціни дуже коливаються. Особливо не стабільна ціна на гречку. А ще цей продукт у різних магазинах по-різному коштує. Не знаю, з чим пов’язана така ситуація», – каже жінка.

У департаменті агропромислового розвитку ОДА пояснюють: ціна на гречку коливається лише через спекуляцію. Також запевняють, що цього продукту у нашій області більше, ніж достатньо.