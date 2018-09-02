У Тернополі знов побував “Ревізор”

02/09/2018 0
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До Тернополя вчора, 31 серпня, несподівано навідалася знімальна група телепрограми «Ревізор. Магазини», що виходить на «Новому каналі».

Про це у спільноті «Тернопільські плітки» повідомили очевидці. Зокрема, «ревізія» з увімкненими камерами пройшла у продуктовому магазині мережі «Spar Express», що на вул. Й.Сліпого в центрі міста.

Який «вирок» озвучили телевізійники міні-супермаркету наразі невідомо. Як і те, в яких ще магазинах знімали програму.

Коротке відео зі зйомок в «Spar Express» вчора у другій половині дня в соцмережі опублікував Володимир Боровий. Його можна переглянути ТУТ.

Джерело: Тернополяни

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