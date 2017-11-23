У Тернополі зніматимуть художній фільм

23/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільський парк «Загребелля», старі дворики у центрі міста та сам центр і ще декілька локацій у наступному році на деякий час перетворяться на кіно-майданчики. А зніматимуть там фільм «Червоний. Без лінії фронту». Він розповідатиме історію головного героя перед подіями, які відбуваються у «Червоному».

Нещодавно Тернопільська кінокомісія та продюсерський центр “Інсайд Медіа” підписали угоду про зйомки у Тернополі фільму «Червонй-2».

– Внаслідок переговорів, багатьох заходів, зусиль і ресурсів, упродовж останнього року, нам вдалося вийти на повномасштабні зйомки, – зазначає Леонід Бицюра, голова Тернопільської кінокомісії. Нещодавно ми підписали угоду про створення фільму-передмови до «Червоного»: «Червоний. Без лінії фронту». Нам вдалося переконати знімальну групу, продюсера, режисера в тому, що саме у Тернополі жив прототип «Червоного». Віднайдено історичну постать, яка стала прототипом Червоного, сходиться практично все – від псевдо до деяких аспектів біографії. І знахідкою для режисерської групи було те, що біографія цього тернополянина підходить до третьої частини, яка розповідатиме про завершення його життєвого шляху. Режисери довго думали, як завершити долю Червоного, а виявилося, що його прототип дожив до 1999 року і застав відновлення української держави, встановлення українського прапора. Йдеться про Омеляна Польового. Це якраз той хепі-енд на який вони навіть не сподівалися. І зйомки другого фільму про Червоного для нас величезний досвід із реалізації юридичної складової та організаційно-матеріальної. У масовках буде задіяно більше 700 людей, а це і пошиття костюмів, і кастинги, і відбір локацій. Вже підібрали приміщення для кінопавільйону, тобто для зйомок не натури, а відтворених об’єктів: криївки, інших елементів по сценарію. Кінопавільйон облаштують у спортивному залі Палацу спорту, що на бульварі Данила Галицького. Відібрано для зйомок також ландшафтний парк «Загребелля», дворики, які ще зберегли більш-менш первісний вигляд 30-40-х років 20 століття, центральну частину Тернополя. Деякі сцени будуть зніматися у Кременці. Будемо сподіватися на те, що в січні розпочнеться сам знімальний процес.

Загалом, Тернопільська кінокомісія ставить собі завдання знімати у місті та області п’ять масштабних проектів на рік. Тільки коли зйомки матимуть системний характер, вдасться залучити державні кошти на ці цілі, з’являться нові робочі місця, пов’язані з кіноіндустрією, а місцеві навчальні заклади зможуть готувати відповідних фахівців.

Ольга Трач