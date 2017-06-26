У Тернополі знесуть два десятки незаконних генделиків. Перелік

26/06/2017 Розмір тексту:

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення провести демонтаж 19-ти тимчасових споруд у Тернополі, у зв’язку з виявленими порушеннями у сфері земельного законодавства та містобудування.

Окремо прийнято рішення демонтувати будівельні матеріали, які були розмішені на вул. Київська (поблизу буд. №1) з метою подальшого встановлення тимчасової споруди.

Демонтаж виконає постійно діюча робоча група з питань проведення демонтажів.

Перелік об’єктів, які підлягають демонтажу