На Східному знайшли маленьку дитину, яка не пам’ятає ні прізвища, ні адреси

26/06/2017 0
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Тернопільська поліція опівночі в неділю повідомила:

“До уваги тернополян! Допоможіть розшукати батьків хлопчика! Його перехожі знайшли на проспекті Степана Бандери і передали патрульним. Ані прізвища батьків, ані адреси хлопчик не пам’ятає. Хто впізнав, телефонуйте на службу 102”.

Джерело: Про все

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