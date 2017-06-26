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На Східному знайшли маленьку дитину, яка не пам’ятає ні прізвища, ні адреси
26/06/2017 0
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Тернопільська поліція опівночі в неділю повідомила:
“До уваги тернополян! Допоможіть розшукати батьків хлопчика! Його перехожі знайшли на проспекті Степана Бандери і передали патрульним. Ані прізвища батьків, ані адреси хлопчик не пам’ятає. Хто впізнав, телефонуйте на службу 102”.
Джерело: Про все
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