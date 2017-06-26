На Східному знайшли маленьку дитину, яка не пам’ятає ні прізвища, ні адреси

26/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільська поліція опівночі в неділю повідомила:

“До уваги тернополян! Допоможіть розшукати батьків хлопчика! Його перехожі знайшли на проспекті Степана Бандери і передали патрульним. Ані прізвища батьків, ані адреси хлопчик не пам’ятає. Хто впізнав, телефонуйте на службу 102”.

Джерело: Про все