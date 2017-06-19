У Тернополі змінено маршрути руху деяких тролейбусів

19/06/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з ремонтом дороги на вул. Живова змінено рух громадського транспорту.

З метою виконання робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття ділянки дороги вул. Живова (від вул. Митрополита Шептицького до виїзду з міжміського автовокзалу), 19-21 червня з 09.00 год. до 21.00 год. буде тимчасово змінено рух транспорту на даній ділянці вул. Живова.

В зв’язку з цим будуть внесені зміни в рух тролейбусних маршрутів №№ 3, 4, 5, 8, 9, а саме:

1. тролейбусний маршрут № 8 курсуватиме на Газопровід через вул. Острозького (без заїзду на автовокзал);

2. тролейбусні маршрути №№ 4, 9 з вул. Острозького курсуватимуть через зупинку «Філармонія» (без заїзду на автовокзал);

3. тролейбусні маршрути №№ 3, 5 з масиву «Дружба» курсуватимуть через зупинку «Філармонія» (без заїзду на автовокзал).