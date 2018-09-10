У Тернополі змагалися велосипедисти з шістнадцяти областей України. ФОТО

10/09/2018 Розмір тексту:

Велосипедисти з шістнадцяти областей приїхали до Тернополя на Всеукраїнські змагання імені Володимира Філіпенка. Перемогу здобули учасники з Хмельниччини.

Змагання стартували на Чернівецькому шосе. Велосипедисти змагалися у груповій та індивідуальній гонках.

«Дівчата старшої вікової категорії долали дистанцію – 48 кілометрів, молодшої – 32. Перемогли учасниці змагань з Хмельниччини», – голова оргкомітету з проведення змагань Олександр Бірюков.

Серед дівчат перемогли хмельничанки Наталія Сапронюк та Анастасія Плоцідим, вони здобули першість у молодшій і старшій вікових категоріях. Абсолютну перемогу у заліку трьох днів отримала хмельничанка Дарина Нагуляк. Серед хлопців перемогу здобув Андрій Пономар з Чернігова. Абсолютні переможці стали чемпіонами України, – кажуть організатори змагань. А загалом у чемпіонаті участь взяло 160 спортсменів.

З нагоди Чемпіонату України з велоспорту, обласна ДЮСШ отримала два новенькі велосипеди. Як зазначив начальник управління фізичної культури і спорту ОДА Віктор Мацикур, востаннє велосипеди купувалися понад десять років тому.

«Крім того, Авдаляну Артему і Сирнику Роману, спортсменам нашої ОДЮСШ, що виконали норматив майстрів спорту в цьому році, сьогодні було вручено два спортивні костюми. Найкраще виступив з тернополян Юрій Щербань – виборов 2 місце у гонці з роздільним стартом і цим самим потрапив в топ-3 багатоденки. Він перший тернопільський велосипедист, що за останні 4 роки потрапив на подіум багатоденки».

Софія Романська