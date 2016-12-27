У Тернополі злочинець перестрів школяра біля під’їзду

27/12/2016 Розмір тексту:

Ще один випадок шахрайства щодо неповнолітнього задокументували тернопільські правоохоронці. Невідомий чоловік обманом заволодів мобільним телефоном восьмирічного школяра.

Незнайомець перестрів хлопчика біля під’їзду будинку, коли він повертався з навчання додому. Попросив зателефонувати, запевнив, що дзвінок дуже важливий. Дитина погодилася допомогти, однак як тільки телефон потрапив до рук зловмисника той втік. Хлопчик розповів про пригоду батькам, а ті поспішили звернутися в поліцію.

Правоохоронці вертаються до усіх батьків – купуючи дитині дорогий мобільний телефон, не забудьте навчити її правил безпечного користування. Поясніть, що його не можна носити у зовнішній кишені верхнього одягу, сумки чи рюкзака під час проїзду у транспорті знімати рюкзак та тримати перед собою. Не бажано користуватися мобілкою без потреби в людних місцях. Поясніть дітям, що дорогий телефон – приманка для зловмисників, його можуть просто вирвати з рук, або ж шахрайським способом заволодіти, наприклад під приводом терміново зателефонувати або перевірити чи ґаджет не крадений. Зрештою, шановні батьки, задумайтеся самі, чи варто купувати дитині дорогий мобільний телефон. Навіть найпростішої моделі буде достатньо, аби ваш школяр був на зв’язку.