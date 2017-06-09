У Тернополі зіткнулися відразу три автомобілі

09/06/2017 Розмір тексту:

Одразу три авто зіткнулися біля “шостого” магазину.

У Тернополі біля «шостого» магазину у Тернополі трапилася аварія. На щастя, окрім самих автівок ніхто не постраждав, пише Терен.

Водій вантажівки «Іsuzu» врізався відразу у дві автівки «Mersedec» та «Chevrolet». Постраждалих немає. На винуватця аварії склали протокол.