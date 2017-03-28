У Тернополі зіткнулися “Іван” та “Богдан”

28/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні вранці у Тернополі зіткнулися дві маршрутки, які курсують за 8 та 22 маршрутами. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Аварія трапилася 28 березня, близько 12-ої год., на вул. Живова. За словами патрульних поліцейських, які прибули на місце події, водій маршрутки «I-VAN» не дотримався безпечної дистанції руху й допустив зіткнення з маршруткою «Богдан».

На щастя, в аварії ніхто не постраждав, лише маршрутки зазнали механічних пошкоджень. Водії розійшлися по європротоколу, повідомляє Нова Тернопільська газета.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,274 / 9.48m