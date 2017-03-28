У Тернополі зіткнулися “Іван” та “Богдан”
28/03/2017 0
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Сьогодні вранці у Тернополі зіткнулися дві маршрутки, які курсують за 8 та 22 маршрутами. На щастя, обійшлося без потерпілих.
Аварія трапилася 28 березня, близько 12-ої год., на вул. Живова. За словами патрульних поліцейських, які прибули на місце події, водій маршрутки «I-VAN» не дотримався безпечної дистанції руху й допустив зіткнення з маршруткою «Богдан».
На щастя, в аварії ніхто не постраждав, лише маршрутки зазнали механічних пошкоджень. Водії розійшлися по європротоколу, повідомляє Нова Тернопільська газета.
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